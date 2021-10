9 de 10

También habrá misas presenciales en los horarios de 7:00 a.m., 9:00 a.m., 12:00 a.m., 1.30 p.m., 4:00 p.m., y 5:30 p.m., en las que habrá un aforo permitido que será de 100 personas. (Foto Britanie Arroyo /@photo.gec)