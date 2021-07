El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó una convocatoria del programa Techo Propio que permitirá a las 238 familias Shipibo-Konibo asentadas en la zona de Cantagallo, en el Rímac, recibir un Bono Familiar Habitacional (BFH) para adquirir un inmueble por un valor excepcional de hasta S/109,200.

Para que las familias puedan acceder a este bono deberán cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, presentar la renuncia al derecho de propiedad o posesión sobre el terreno que ocupan en la zona de Cantagallo, con firma legalizada ante el notario.

Sin embargo, Vladimir Inuma, representante de la comunidad, explicó a OJO que la mayoría de las familias no aceptará este ofrecimiento porque no se adecua a su forma de vida. Señaló que están acostumbrados a vivir en comunidad, que allí conviven núcleos familiares más grandes, no solo papas e hijos, sino también tíos, sobrinos y abuelos.

“Vivimos hace más de 20 años en Cantagallo como comunidad y de acuerdo a nuestras costumbres. En agosto, en dos módulos instalados acá, nuestros niños retomarán sus clases. No estamos de acuerdo en trasladarnos a los departamentos que nos ofrecen (ubicados a la entrada de los túneles Santa Rosa y San Martín). Nosotros no vivimos así”, señaló a OJO.

Inuma afirmó que mantuvieron conversaciones con el Ministerio de Vivienda al respecto, pero como la propuesta no los convenció esperarán reunirse con las autoridades del nuevo gobierno para hallar una mejor solución a su problema de vivienda y que esta tome en cuenta su identidad étnica y cultural.