Diario OJO continúa regalón por pedido de sus lectores. Ante la gran acogida de “El Michi de OJO” anunciamos que extendemos la promoción hasta el domingo 20 de junio. Esta es la última oportunidad para ganar fabulosos premios.

¿CÓMO PARTICIPAR?. Solo reclame su cartilla completamente gratis por la compra de su diario OJO hasta el sábado 19 de junio. Recuerde que cada cartilla es diferente y los premios también. Luego, busque los cupones que saldrán publicados en la página 7 del periódico hasta el domingo 20 de junio. Recorte los símbolos de los cintillos, pegue los números que coincidan con su cartilla y ¡cruce los dedos! Si hace un 3 en línea, de manera horizontal, vertical o diagonal, ya es uno de los afortunados ganadores.

“Quiero agradecer a diario OJO por sus promociones regalonas. Qué bueno que se acuerde de sus lectores. Todos los días compro mi diario. Espero ganarme un artefacto o una platita para comprar unas medicinas”, dijo a OJO el panadero José García.

PREMIAZOS. En esta oportunidad, su diario favorito está regalando 2 premios de S/5000, 7 televisores, 1 refrigeradora, 20 licuadoras, 20 tablets y 1000 gift cards de S/100 cada una. Como en cada cartilla hay dos michis, usted tendrá la oportunidad de llevarse un premio aleatorio, pero en todas estará participando por el vale de S/100. Así que las posibilidades de ganar esa platita que tanto necesita son altísimas.

GANADORES. Si resultó ser uno de los suertudazos, comuníquese inmediatamente al ALÓ OJO (01) 729-8400 o acérquese al jirón Paracas 532, Pueblo Libre, de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 12 p.m. No olvide que debe llevar consigo la cartilla de “El Michi de OJO” con los cupones recortados y pegados respectivamente para demostrar su validez.