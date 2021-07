La noche del último miércoles se llevó a cabo una movilización política por parte del grupo “La resistencia” y simpatizantes de Fuerza Popular , quienes buscaban ingresar a Palacio de Gobierno.

Durante la manifestación política, se registraron diversos episodios de violencia, pues varios miembros de dicho grupo agredieron a los periodistas que se encontraban en el lugar para relatar los hechos.

No obstante, también se hizo la aparición de varios simpatizantes de Perú Libre a inmediaciones de Plaza San Martín, en Cercado de Lima, según videos difundidos a través de redes sociales.

En particular, se viralizó el clip que mostraba a dos mujeres partidarias de Perú Libre amenazando con ‘chicote’ en mano a una mujer hasta ahora no identificada, a quien solo le quedó refugiarse dentro de un local para no ser agredida.

Por suerte, ambos grupos fueron dispersados por agentes de la Policía Nacional del Perú .

