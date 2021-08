Lima lleva ya 274 años de silencio sísmico, por lo que espera que en cualquier momento se produzca un fuerte movimiento telúrico debido a que se ha acumulado mucha energía. Tan solo en las últimas 24 horas se han registrado temblores por encima de los 4 grados en la capital y el primer puerto, lo que tiene en alerta a la población.

Al respecto, Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) , indicó que Lima podría llegar a tener un sismo de magnitud superior a los 8 grados.

“En el caso de Lima pensamos que el sismo puede llegar a tener una magnitud de 8.8. Estamos hablando de un sismo bastante importante y que estaría afectando las regiones de Áncash, Lima e Ica básicamente”, sostuvo.

Lima es la zona con mayor “acumulación de deformación” y en la que, en el futuro, la energía generada se liberará con sismo mayor a los 8 grados. En siguiente video conocerás que impacto podría sufrir nuestra capital ante un eventual movimiento telúrico de gran magnitud.

DISTRITOS Y REGIONES QUE SE VERÍAN AFECTADAS

Según el informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el impacto de un sismo superior a los 8 grados en la capital afectaría a cerca de 9 millones habitantes.

“De acuerdo al riesgo que tiene se estima que la población que podría verse afectada en Lima están bordeando los 7 millones en condiciones de muy alto grado de exposición y también sumando alrededor de 2 millones que están en alto grado de exposición a los efectos de un terremoto en Lima”, precisó Juvenal Media, jefe del Cenepred.

En tanto, la Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima prevé que, debido a la densidad poblacional, las construcciones deficientes y la inestabilidad de los suelos los distritos más afectados ante un sismo de gran magnitud serían: San Juan de Lurigancho, Comas, Independencia, Carabayllo, Puente Piedra, Ate, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores.

VIVIENDAS VULNERABLES

Mientras que, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) detalla que el 80% de las viviendas en el territorio nacional son vulnerables ante sismos. Al respecto, la gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, sostiene que este problema se correlaciona con la brecha que existe a nivel vivienda

“Obviamente la vivienda es un derecho, de todos los ciudadanos. Por lo tanto, a veces esta incapacidad por parte del Estado de brindar esta oportunidad a la población ha conllevado a la falta de un ordenamiento territorial que ha estado siempre detrás de los procesos de expansión. No ha habido una regulación adecuada y eso ha llevado al desorden que tenemos actualmente”, aseveró.

¿PORQUÉ SE PRODUCE UN SISMO?

Hernando Tavera explica que un sismo se produce cuando las placas tectónicas no se movilizan para liberar energía. “Con el avance de la ciencia lo que se ha hecho es entender cuál es el real origen de esta actividad sísmica y lo que se ha encontrado es que realmente tiene mucho que ver con el desplazamiento a diferentes velocidades de las placas tectónicas”, refirió.

“Donde las placas tectónicas se desplazan de manera continua, se entiende que no hay acumulación de deformación por lo tanto no va a haber sismo. Pero si identificamos zonas donde las placas están estáticas, o sea, no se están movilizando, para nosotros nos dice que en esa zona se está acumulando deformación, energía y que tiene que liberarse en forma de oxígeno”, añadió.

ZONAS DEL PAÍS CON ACUMULACIÓN

El pasado 16 de agosto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) elaboró el mapa de acoplamiento sísmico en el que se detalla las zonas del país donde “se viene acumulando deformación” y que, en el futuro, la energía generada se liberará con sismos de magnitudes mayores a 8.

En el mapa se evidencia que Lima es la zona con mayor “acumulación de deformación” y en la que podría ocurrir un sismo de gran magnitud.

El mapa muestra las áreas donde se viene acumulando deformación. En el futuro, la energía generada se liberará con sismos de gran magnitud. Foto: IGP