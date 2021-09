Los vecinos de San Juan de Lurigancho seguirán padeciendo por el servicio de agua potable que se restablecerá recién el día miércoles 15 de setiembre y no el domingo 12 como lo había asegurado el presidente de la empresa Sedapal. Así lo informó esta tarde el parlamentario Darwin Espinoza, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso de la República.

“Lamentablemente el gerente de operaciones de Sedapal, conjuntamente con el viceministro de Vivienda que estuvo presente, nos indica que no va a ser posible. Todavía el servicio va a ser restituido el miércoles o jueves de la próxima semana”, declaró el congresista para RPP.

Las familias acuden todos los días hasta los puntos de distribución de agua en San Juan de Lurigancho. (Foto:GEC)

“Lo que si le hemos dicho es que aumenten las horas de reposición del servicio de agua a fin de que la población se vea menos afectada y que de una vez por todas fijen una fecha establecida. Si van a demorar 20 días, 30 días, para saber y no nos estén paseando. Cómo es posible que la gente crea que siete días no va a tener agua y ahora son 12 o 13 días”, dijo el parlamentario.

El parlamentario señaló que han citado al Gerente General de Sedapal, Richard Acosta, a la Comisión de Vivienda para que informe y de detalles de lo que se viene avanzando en esta obra.

Tras conocerse este nuevo anuncio, los vecinos de San Juan de Lurigancho se sintieron burlados por la empresa Sedapal ya que contaban con la restitución del servicio del agua para este fin de semana. Teresa Torres, quien reside en la urbanización Ganimedes, dijo que es una burla de Sedapal anunciar la reposición del servicio y ahora no será así.

“Desde el domingo tengo que ir a traer agua en envases hasta el local de Sedapal, ubicado en el paradero 5 de la avenida Wiesse. Ya son seis días que tengo que pagar entre 15 y 20 soles diario a los mototaxistas para traer el agua. Sedapal no me va a devolver ese dinero y lo más seguro es que nos cobren igual por estos días y lo peor, como ha sucedido años atrás, nos van a cobrar más como si hubiéramos tenido el servicio. No es posible”, manifestó Torres, madre de cinco hijos.

“Pedimos a las autoridades, al presidente que solucione ese problema de la troncal que afecta a todo el distrito con el corte del agua y que esa obra genera tráfico de dos horas para cruzar el distrito tanto de ida y de vuelta”, sostuvo.