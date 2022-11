El cadáver de una mujer hallado en una losa deportiva con signos de haber sido ultrajada y golpeada, en el distrito de San Juan de Miraflores, la madrugada del último domingo, fue identificado como Rosalía Alberca Aguilar, de 26 años.

De acuerdo a América Noticias, la víctima había ido junto a su pareja a una fiesta de chicha por la zona. Fue cerca de las 4 a.m. que cámaras de seguridad captaron como era golpeada y lanzada al suelo por su acompañante, que también le dio varios puñetazos en el rostro.

“Se fue a una fiesta después no se supo nada más hasta que me llamaron y me dijeron que la encontraron muerta”, precisó Jhony Alberca, hermano de la víctima.

En las imágenes se puede observar a Rosalía Alberca caminar de la mano con su presunto victimario. Él en todo momento la abraza del cuello y cintura. “(Es) su enamorado. Hace poco lo ha conocido”, señaló.

El hermano de la víctima también precisó que la pareja de Rosalía era conocido en la zona de Pamplona como ‘Nino’. “La Policía dice que tiene una denuncia porque la ha golpeado, yo no sabía, recién me he enterado que tenía una denuncia”.

Tras el macabro hallazgo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta la vivienda del presunto homicida, pero no lo encontraron. “No lo han encontrado, creo que el hombre se ha fugado. Incluso se ha llevado todas sus cosas de su cuarto”, mencionó Alberca.

Rosalía Alberca Aguilar deja en la orfandad a dos menores, uno de tres y otro de nueve años.

