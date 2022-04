Un hombre de aproximadamente 60 años le robó su celular a un escolar que salía de sus clases presenciales de la I.E 6037 Inca Pachacútec, en San Juan de Miraflores. El sujeto le pidió al menor ayuda para entregar un sobre con dinero y en un descuido logró apropiarse del teléfono móvil.

“Pasó el día viernes a la salida del colegio, aproximadamente a la 1:45 p.m. Él (mi hijo) siempre espera su carro. De un momento a otro -cuando caminaba con el celular en la mano- este hombre se acerca a pedirle un favor, él gustosamente y muy humanitario accede”, precisó la madre del menor a Latina.

“El favor era entregar un sobre con dinero. Le dijo (a mi hijo) que tenía que darle una manutención a su hija y que su esposa no podía verlo. Él por hacerle el favor sigue al sujeto hasta cuadra, cuadra y media más o menos de distancia. Mi niño seguía con el celular en la mano y el sujeto le dijo que le diera el celular para que lo guardara en su mochila”, añadió.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se observa que el pequeño le entrega su celular al hombre, quien abre su mochila y hace el ademan que guarda el teléfono. Sin embargo, no lo hace y se lo coloca en su pantalón.

Hombre de 60 años es captado robando a escolares.

En ese momento, el escolar va hacia la supuesta dirección donde debía entregar el sobre con dinero, mientras el malhechor se va en otra dirección. “Mi hijo accedió ir a la casa, la cual no era y cuando voltea el hombre ya no estaba. Cuando abre el sobre obviamente no era dinero, era papeles. No solamente lo hace con él, sino al parecer con otros niños más. Por qué en el video se ve que intenta hacerlo con otros pequeños más que no acceden”, señaló la madre del agraviado.

Tras tomar conocimiento que su menor fue víctima de estafa y robo, la madre asentó una denuncia en la comisaría del sector.

“Cuando he ido a poner la denuncia me dicen que es la primera denuncia. Pero cuando he conversado con algunos docentes dicen que ha habido muchos robos atrás, no se sabe si es la misma persona u otras. Como son niños, tratan de engañarlos de esa manera”, comentó.

