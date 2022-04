Lo dejó sin nada. Un joven de nacionalidad venezolana le habría robado a su expareja sus artefactos, como el televisor, la cocina y otros enseres, luego de que terminara su relación.

El hecho ocurrió en el distrito de San Martin de Porres, donde las cámaras de seguridad grabaron el preciso instante en que la mujer se lleva los artefactos en una mototaxi, con ayuda de dos trabajadores.

Según informó el diario El Popular, el agraviado - quien no quiso identificarse - acusa directamente a su expareja venezolana de nombre Thaleanny L. P. (22), con la que tuvo cuatro meses de relación.

La extranjera estuvo viviendo con el peruano en una habitación de la Urb. Las Casuarinas, en San Martin de Porres.

“Terminamos la relación porque ella me agredía, me tiraba los platos, me golpeaba, por eso le dije que se acabó todo y se vaya de mi casa”, dijo el agraviado a El Popular.

“Me mandó un mensaje diciendo que me dejó una sorpresa”, comentó. El afectado está a la espera de las investigaciones de la Policía Nacional del Perú.

