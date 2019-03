Sofía Franco sale en defensa de su esposo y niega que envidie a George Forsyth

Sofía Franco salió al frente para defender a su esposo, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, quien ha recibido un cargamontón de críticas por opinar de la gestión de George Forsyth, alcalde de La Victoria.

“Han malinterpretado sus palabras, lo que él quiso decir es que Gamarra no solo es Lima, necesitamos seguridad en toda la ciudad. Mi esposo tiene claro lo que quiere hacer y está trabajando por su distrito. Creo que es mezquino a veces repetir algo sin indagar más del tema”, expresó.

“Él no está escuchando ningún comentario, no está pendiente de las cosas negativas. Álvaro está haciendo su trabajo, su tiempo lo ocupa en la municipalidad. Hay que dejarlo trabajar. Si a alguien no le gustó su declaración, él mismo se hará cargo de lo que dice. ¿Si le tiene envidia a George? No, el tema no va por ese lado. Él está preocupado por la seguridad del distrito, por la delincuencia, necesitamos refuerzos”, indicó.

Franco elogió la gestión del popular “Ken”: “Es impecable todo lo que está haciendo, ojalá pueda lograr sus estrategias. Hay que trabajar duro y tiene bastante apoyo y lucha por sus objetivos. ¿Qué opino de las amenazas hacia Vanessa Terkes? Se fue a México a buen recaudo, de seguro regresará para continuar sus labores, yo la apoyo. Me preocupa lo que está pasando en el país. Es una pena”.

HAY MÁS...