La aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 avanza a paso lento. A nivel nacional, solo el 33.64% de la población objetiva la ha recibido, lo que significa un total de 11′006,343 ciudadanos, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud, del Ministerio de Salud (Minsa).

La región Puno presenta la cobertura más baja, pues ha inoculado con la dosis de refuerzo apenas al 12.5% de sus ciudadanos. En el caso de sus adultos mayores, quienes son más vulnerables al virus, el 28.65% de 60 y 79 años y el 29.47% de mayores de 80 se vacunaron con las tres dosis.

Otros departamentos con índices parecidos son Madre Dios, que cubrió al 13.94% de su población, Ayacucho y Loreto, ambos superan el 18% (ver infografía).

En cuanto a grupos etarios, la brecha se agranda conforme la edad desciende, así por ejemplo los adultos mayores con tres dosis superan el 65%, pero los jóvenes de 18 a 29 llegan al 22.51%.

Lento avance de vacunación con tres dosis es “grave y preocupante”

Ante estos indicadores, que para el exministro de Salud, Óscar Ugarte, y el director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta- Tristán, son graves y preocupantes, el Minsa recurrió al delantero de la selección, Gianluca Lapadula, para que motive a la población a colocarse la tercera dosis.

“Quiero decirte que todas las vacunas contra la COVID-19 sí protegen. Queremos más hinchas en los estadios, ¿qué esperas? Ponte la tercera dosis”, refirió el jugador en un video difundido en las redes sociales del sector.

Ugarte señaló que la población cree que con dos dosis está protegida, lo que ya no es así pues está demostrado a nivel internacional que la protección de la segunda vacuna se va perdiendo al cuarto mes. Por ello, dijo, el mensaje del Minsa debe centrarse en dicho aspecto.

“Ese es el gran reto que tiene el actual ministro (Hernán Condori), quien en vez de estar metiéndose en otras discusiones, debería preocuparse por vacunar con la tercera dosis”, dijo a OJO.

¿Qué factores afectan campaña de vacunación?

Según Ugarte es un “asunto serio” que casi el 70% de la población no haya recibido su tercera dosis. “La protección frente a un recrudecimiento de la tercera ola o una eventual cuarta ola ya no es suficiente con dos dosis porque está demostrado a nivel internacional que el efecto de la segundo dosis se pierde después del tercero o cuarto mes”, refirió. “Hay una falsa imagen de que con dos dosis eso es suficiente, pero esto ya no es así”, agregó.

Mayta- Tristán agregó que otros factores del bajo avance de vacunación es el cambio de gestión del ministro y la alteración del equipo de vacunación, que repercutió en la campaña de información y siguimiento para estimular la tercera dosis.

“Tampoco los gobiernos locales han trabajado mucho en el requisito de fiscalizar la presentación del carné de vacunación de tres dosis para las personas mayores de 40 años. Todo esto suma a que no avancemos con dosis de refuerzo”, añadió.

A esto suma, incidentes que ocurren en los centros de vacunación, como la denuncia que hicieron ciudadanos sobre la aplicación de vacunas que vencen este mes. Mayta-Tristán aclaró que los fármacos sí sirven y corresponde al Minsa absolver las dudas que surjan.

Ambos expertos en la salud coincidieron en que la desconfianza en el actual ministro también afecta el proceso. “Cuando no hay confianza en las autoridades, la gente tiene menor probabilidad de poder aceptar las medidas que dan”, dijo Mayta Tristán, mientras que Ugarte acotó que “la presencia del ministro no garantiza y al contrario está generando dudas y desconcierto en el personal de salud”.

