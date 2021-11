Los ciudadanos que no se hayan inmunizado contra la COVID-19 no podrán ingresar al emporio de Gamarra en las próximas semanas debido a que son un peligro de salud pública, anunció el alcalde de La Victoria Luis Gutiérrez Salvatierra.

MIRA: Minsa reporta 10 decesos

y 657 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas

“Con la gerencia de desarrollo social y gerencia de desarrollo económico estamos haciendo un plan para que en Gamarra solo entren personas vacunadas, de lo contrario la infección de la COVID-19 puede propagarse por todo Lima y todo el país. Tienen que haber recibido las dos dosis”, precisó el burgomaestre tras supervisar la realización de pruebas de descarte contra el coronavirus en el Mercado de Frutas que realizó el Ministerio de Salud.

“Si hay personas que no quieren vacunarse desgraciadamente no van a poder ingresar a los dameros. Tenemos que ser muy rotundos porque la salud es lo más importante y por culpa de personas que tengan principios o ideas equivocadas no vamos a poner en riesgo la salud de la población”, sostuvo Gutiérrez Salvatierra.

Indicó que en el emporio de Gamarra trabajan alrededor de 100 mil personas y el flujo diario de clientes ronda las 300 mil personas.

Además, se mostró de acuerdo en que las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la Policía Nacional en el manejo de la seguridad ciudadana. “Estoy completamente de acuerdo, porque el delincuente no le teme a la policía. Eso lo vemos a diario. Pero cuando ve al ejército, el delincuente huye, porque el ejército es de armas tomar. Requerimos la presencia del ejército, pero de inmediato, porque si no Gamarra va a ser un polvorín”.

Sostuvo que Gamarra, al ser un gran centro empresarial, es un punto de reunión de muchos ambulantes, lo cual crea desgraciadamente mucha mafias, razón por la cual pidió al ministro de Interior mayor apoyo, sobre todo durante las próximas fiestas de fin de año.

“Sicológicamente, la sola presencia del militar es suficiente (para ahuyentar a la delincuencia), no es necesario que emplee las armas. El delincuente cuando ve al ejército escapa, eso está comprobado. Además el ejército está muy bien preparado, le tengo mucho respeto a la institución”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lady Gaga hace de las suyas en la alfombra roja

Enseñó más de la cuenta y besó a mujer.