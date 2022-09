La empresaria Maribel Elena Guerrero Carrasco (43) sufrió el robo de S/300 mil por parte de su agente de seguridad, quien también era su amigo de la infancia. Se trata de Yamil Guilfredo Zeballos Guardia (44), suboficial técnico de tercera del Ejército, quien en complicidad de su esposa planearon a detalle el robo.

De acuerdo a Domingo al Día, la agraviada contrató a Yamil en diciembre de 2021 como miembro de seguridad, ya que desde que falleció su esposo ella se hizo cargo de una empresa de agregados para construcción y maquinaria pesada en Chimbote. Además, venía recibiendo amenazas y le pareció una excelente idea trabajar con él ya que se conocían desde la infancia.

“Lo conozco porque he vivido en su casa. Nos conocemos desde niños. Su familia y mi familia han sido muy allegadas. Teníamos el trato siempre de primos por la familiaridad. Tenía yo temas de amenazas por el negocio al que me dedico y necesitaba personal de seguridad y le comenté en un momento y me dijo: ‘yo puedo cubrir ese puesto’. Trabajaba todos los días conmigo”, detalló la empresaria.

Suboficial del Ejército roba 300 mil soles a empresaria

Por la confianza que había entre ellos, Maribel Guerrero le comentó que tenía dinero guardado en Chimbote y él la convenció para que lo traslade a Lima por cuestiones de seguridad. La primera semana de marzo viajaron para traer los S/300 mil en efectivo y en Lima la ayudó a esconderlo.

“Este dinero estaba dentro de una mochila y él me dice: ‘sabes que, el dinero tenemos que esconderlo aquí porque si llega cualquier otra persona a tu departamento van a buscar aquí, allá, pero aquí no lo van a encontrar. Él es quien me indica donde exactamente guardar el dinero y la única persona que sabía dónde estaba”, indicó.

Fue el 19 de marzo a las 9 de la noche, que una mujer aprovechó que Maribel había ido a un concierto de cumbia en Independencia para ingresar a su departamento ubicado en Magdalena y robarse el dinero. “ Ese maletín lo había dejado yo en mi dormitorio porque acaba de llegar de viaje. Ese maletín también tenía cosas. Ella ingresa sin nada y sale con la mochila. Si la reconocí ”.

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, la empresaria pudo reconocer a la ladrona identificada como Karla Jenifer Lazarte, pareja de Yamil Guilfredo, quien luego de sustraer la fuerte suma de dinero se dirigió junto a su esposo al concierto donde estaba Maribel Guerrero para no levantar sospechas.

A los pocos días, la empresaria recibió una llamada telefónica de una mujer que le exigía no denunciar el robo pues la vida de ella y sus hijos corría peligro. Lejos de amilanarse, ella realizó la denuncia y la Policía logró dar -el 21 de marzo- con la ubicación desde donde la llamaron.

“Fue una decepción muy grande porque confías tanto en una persona que es prácticamente tu familia y sé cómo es su familia, muy correcta, y te das contra la pared. A veces uno peca de confiada. Pido justicia, esta persona no puede ir por la vida haciendo daño ”, indicó.

Según el matinal, con el dinero sustraído la pareja compró un vehículo marca Audi y otros objetos. Ante las autoridades, ellos confesaron el crimen. Ambos fueron detenidos por el presunto delito contra el patrimonio, hurto agravado, y contra la libertad personal-coacción.

Por su parte, Inspectoría General del Ejercito dispuso que se investigara el caso a fin de aplicar la sanción correspondiente contra Yamil Guilfredo.

VIDEO RECOMENDADO

Luego que la Unión Europea reconociera como válido el certificado digital de vacunación contra el coronavirus emitido por el Perú, el Minsa informó que la ciudadanía podrá obtener un pasaporte internacional COVID-19 que les permitirá acreditar su inoculación a través de la lectura de un código QR. Aquí te explicamos cómo.