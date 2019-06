El sueldo de un trabajador venezolano formal en Lima es de 2,014 soles, según MTPE

El Ministerio de Trabajo (MTPE) señaló a Gestión que el sueldo promedio de los trabajadores venezolanos en el sector privado fue de 2,014 soles desde enero a marzo de este año.

Claro que aún el 92.4% de venezolanos que tienen Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y se encuentran en edad de trabajar aún están en la informalidad.

Se detalló, además, que más del 804 mil venezolanos que están en Perú, no todos tiene edad de trabajar y muchos de ellos no tramitan su PTP. Es más 253 mil de ellos no están sujetos al PTP, por lo que no tendrían los permisos necesarios.

Del mismo modo, son 32,831 venezolanos quienes se encuentran en planilla electrónica quienes se han registrado por sus empleadores.