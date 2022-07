Un taxista fue agredido por su pasajero a la altura de la cuadra 13 de la Av. Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, solo por no tener vuelto de S/50. El agraviado tuvo que correr con los gastos médicos por su cuenta luego que liberaran al sujeto.

Según contó Jordan Proaño Cruz a Buenos Días Perú, su pasajero -identificado como Daniel Briceño Farfán- se puso violento cuando no le pudo dar su vuelto. Explicó que era su primer viaje y no tenía suficiente dinero acumulado.

“Se ve que es una persona que estaba bajo una sustancia porque nadie en su sano juicio (hace eso). Si una persona le dice que no tiene para cambiarle (dinero), lo primero que se hace es buscar una tienda o un grifo. Su actuar de él no fue eso, sino agredir y querer seguir agrediéndome”, señaló.

El taxista también relató que el sujeto le lanzó insultos racistas y luego le propinó un puñetazo que le afectó la vista. “Que eres negro, que no tienes estudios. El hecho de hacer taxi o trabajar en taxi, ya que estamos viviendo en una situación complicada, no tiene nada que ver que no terminé el colegio. Y si uno tiene una orientación sexual distinta no es para que lo agredan”.

De acuerdo al matinal, testigos de la gresca llamaron a miembros del serenazgo, quienes trasladaron a ambos sujetos a la comisaría del sector. Sin embargo, Roaño Cruz indica que no pudo presentar la denuncia y que la Policía debe de actuar de inmediato.

“Lo soltaron de lo más normal, a mí me dejaron con el golpe. Tengo cuatro días sin trabajar, estuve con la vista mal, quién me va a reconocer lo que perdí ese día, los gastos médicos”, señaló.

