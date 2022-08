La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino nuevamente a un delincuente que ya había sido detenido previamente en 11 oportunidades. En esta ocasión, el malhechor fue capturado tras robarle el celular a un joven a la altura del mercado Jorge Chavez, en el distrito de Surco.

De acuerdo a América Noticias, el malhechor identificado como Jeremy Alexis Aguilar Chavez (21) cuenta con un amplio historial delictivo. Su primer delito- del que se tiene registro- lo cometió a los 16 años.

“Este sujeto ha venido siendo intervenido y detenido en 11 oportunidades por los delitos contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas, por lesiones culposas, entre otros”, detalló el comandante PNP Anthony Pineda, comisario de Surco.

Intervienen a sujeto detenido en 11 oportunidades

Robó celular a joven

Por su parte, el joven agraviado dio detalles sobre el robo. “Me intercepta con un arma poniéndomela en la cabeza y pidiéndome en particular mi celular. Pero yo lo reconocía porque justo en ese barrio donde él vive yo también vivo. Solo le dije que me devuelva el celular y ya cuando yo estaba corriendo, volteó, la dudó, no le importó y se fue”, contó.

Indicó que teme por su seguridad pues le preocupa que Jeremy Alexis Aguilar vuelva a salir a las calles, como en ocasiones anteriores. “Me genera incomodidad porque si así lo sueltan puede seguir haciendo de las suyas”.

En tanto, el comisario de Surco aseguró que: “las veces que este señor volviera a salir a las calles, que tenga por seguro que va a seguir siendo intervenido, detenido”.

