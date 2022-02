La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria informó que presentará una acción de amparo contra el proyecto de ley que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, la cual modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, y que fue aprobada en primera votación por el Congreso de la República.

“¿Qué cosa es lo que va a hacer la Sunedu? Creo que el día de hoy vamos a tener que presentar una cuestión de amparo contra unos proyectos que me parece que no son los más adecuados para la reforma de la educación superior. No defendemos situaciones personales, todos los miembros de este Consejo Directivo tienen una larga trayectoria profesional y de éxitos, así que no estamos buscando privilegios. Estamos en la defensa de la reforma universitaria y de esta institución que tiene que ser respetada en toda su magnitud”, señaló en conferencia de prensa, el titular de la Sunedu, Oswaldo Zegarra.

El Consejo Directivo de la Sunedu brindó conferencia de prensa respecto al tema de la contra reforma de la ley universitaria que aprobó el Congreso. Foto: César Campos/GEC

Asimismo, detalló una serie de acciones que podría tomar el Ejecutivo en caso el Congreso aprobara dicha ley en segunda votación. “Pongamos que el Congreso en segunda votación la apruebe, hay varios caminos que esperamos que pueda suceder. Puede ser que el presidente de la República y/o el Consejo de Ministros observe los proyectos aprobados y esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que el mismo Consejo de Ministros o el presidente pida la opinión de Tribunal Constitucional porque estas propuestas son inconstitucionales”, señaló.

En otro momento, el superintendente Zegarra reiteró que “bajo el engañoso eslogan de restablecer la autonomía universitaria, el Congreso pretende regresar a un viejo orden en el que las universidades tenían licencia para actuar sin tener que darle cuentas a nadie”.

Sunedu: Conferencia de prensa del Consejo Directivo

“Esto es como si los bancos tuvieran asiento en la Superintendencia de Banca y Seguros, o las empresas de telecomunicaciones tuvieran voto para designar a los miembros del Osiptel. Es inaceptable”, señaló.

Superintendente Zegarra: “Hay un común denominador en ese orden de cosas al que se pretende regresar: un profundo desprecio por los estudiantes, justamente aquellos a los que se debe la existencia de una universidad”. — Sunedu (@SuneduPeru) February 7, 2022

APRUEBAN LEY

El pleno del Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. El dictamen fue aprobado con 69 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones, el último martes.

La iniciativa modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, el que estaría integrado por dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.

También se establece que el superintendente de la Sunedu será elegido entre sus miembros representantes. Además, los representantes de las universidades que integran el Consejo Directivo serán elegidos en una convocatoria nacional por los rectores de las universidades, siendo el plazo de la convocatoria para ambos casos de 30 días hábiles.

VIDEO RECOMENDADO

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) autorizó las actividades de carga y descarga de hidrocarburos en los terminales multiboyas N° 1 y 3 de Refinería La Pampilla - Repsol, por un período de 10 días para asegurar el abastecimiento de combustible. La multinacional es investigada por el derrame de más de 11 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla. (Fuente: Latina TV)