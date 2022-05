El superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), Oswaldo Zegarra, lamentó que el Poder Judicial haya suspendido en la mañana de este jueves la audiencia donde se debatiría la acción de amparo contra las propuestas legislativas, que afectarían la calidad de la educación universitaria, hasta el 16 de setiembre, pese al sentido de urgencia.

Como se sabe, la semana pasada el Pleno del Congreso aprobó la norma que recompone el consejo directivo de la Sunedu y retira al Ministerio de Educación como órgano rector de la política de mejoramiento de la calidad educativa universitaria,

“Lamentamos muchísimo la decisión de la jueza, realmente nos ha sorprendido, era una de las expectativas que tenía la Sunedu como institución porque siempre defendemos instituciones, que nos hayan postergado (la audiencia de acción de amparo)”, afirmó Zegarra en RPP.

Si bien el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció hace tres días que el Poder Ejecutivo observará la referida autógrafa de ley, Zegarra estimó que el Congreso la terminará promulgando por insistencia.

“[...] problablementente, a pesar de la buena intención del presidente, el Congreso va a insistir y seguramente va a aplicar (la norma)”, lamentó Zegarra, quien mencionó que la única medida que quedará será la presentación de una demanda de insconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

Precisamente hace unos días la congresista Flor Pablo (Partido Morado) adelantó la semana pasada que buscarán plantear una acción de inconstitucionalidad contra dicha norma.

Sunedu impugnará

La procuraduría de la Sunedu planteó la demanda de amparo en febrero pasado por considerar que los proyectos de ley aprobados por el Congreso vulneran lo dispuesto por el TC en cuatro sentencias que declararon la inconstitucionalidad del modelo previo a la reforma universitaria y la constitucionalidad de la Ley Universitaria.

El procurador de la Sunedu también se pronunció este jueves sobre la improcedencia de la medida cautelar que presentaron.

“Los argumentos que tiene (el PJ) sobre la medida cautelar es que primero señala que al haberse votado en segunda votación el tema del proyecto de ley ya el derecho ya no es de peligro en la demora. Además, porque el presidente de la República va a observar la ley y que por esa razón ya no habría peligro en la demora en la decisión cuando es, al contrario. La decisión justamente de haberse aprobado en segunda votación ya no es una amenaza, es una amenaza contratada. Como va tomar lo dicho por el presidente de la República, eso no es un argumento válido en una resolución de un juez”, manifestó.

En esa línea, anunció que la Sunedu va a impugnar las decisiones tanto de la reprogramación de la audiencia como de la medida cautelar.

VIDEO RECOMENDADO

Una persona falleció en el interior de la estación Domingo Orué del Metropolitano