Surco. Un joven denuncia que un trabajador de la empresa telefónica Entel bloqueó su línea por querer migrar a otra compañía. Incluso, el colaborador del operador móvil lo amenazó.

Según contó el denunciante a ATV Noticias, él tenía dos líneas en Entel y quería sacar una tercera, por lo que llamó a la empresa para conocer qué ofertas le podían brindar.

“Me dan una información, me dicen que me van a cobrar S/29.90 y me pasan con el validador y en la etapa de validación otro joven -muy distinto- me dice que va a ser S/34.90. Le dije que no me dijeron eso y me iban a regresar con el operador que me atendió, pero ahí se corta la llamada”, detalló.

“En ese momento yo decido ver otras opciones. Yo llamo a otro operador, me dan una mejor oferta y decido migrar. En ese momento me llama a mis otras líneas el asesor de Entel”, añadió.

Debido a que recibió una mejor oferta del operador Movistar, el agraviado decidió pasar sus dos líneas a esta empresa y sacar una nueva también en post pago.

Luego de terminar el cambio, cuenta que el asesor de Entel lo llamó muy ofuscado. “Me dijo que la venta ya estaba hecha inclusive sin haber pasado la etapa de validación”. Sin embargo, el joven ya no tenía intención de migrar a su ex empresa, situación que no fue del agrado del trabajador.

“¿Porqué se bloqueó tus líneas? Tu intención no era portar, hiciste una mala práctica y ahora está bloqueada. Tu actúas mal, te viene lo malo, así de simple”, se oye en un audio que logró grabar el denunciante.

Pese a que denunció el hecho ante la empresa Entel y le pidieron las disculpas del caso, el sujeto ha continuado hostigándolo e incluso se ha comunicado al número de su hermana.

“Ha seguido llamando y ayer que se reactivaron mis líneas me llamó nuevamente queriéndome vender ese chip. Al final me dijo que yo era una persona desleal y que tuviera mucho cuidado”, señaló.