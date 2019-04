Susana Higuchi lamenta muerte de Alan García: "es un héroe nacional"

La ex primera dama Susana Higuchi se pronunció luego de conocerse que Alan García murió producto de un balazo en la que cabeza.

Tras lamentar el deceso del ex mandatario, Susana Higuchi afirmó que Alan García es un "héroe nacional" para los peruanos y que ella lo consideraba un "amigo".

"Ha sido un gran presidente y en su segundo gobierno lo hizo bastante bien, creo que con eso aclaró las dudas que hubo durante su primer gobierno que fue de mucho dolor para todos los peruanos. Él hizo honor en su segundo periodo y para nosotros es un héroe nacional", señaló la madre de Keiko Fujimori a RPP Noticias.

Condolencias

Asimismo, la ex primera dama envió las condolencias a la familia de Alan García: "Llamo para expresar mis profundas condolencias por tan sensible fallecimiento de Alan García Pérez, quien fuera dos veces presidente del Perú. La verdad que casi todo el Perú, y de muchas partes del mundo, llora esta terrible pérdida".

Amistad

La ex esposa de Alberto Fujimori resaltó su amistad con el fallecido ex mandatario: "Ha estado en mi hogar y luego nos hemos encontrado en Ayacucho, en el aeropuerto [...] un gran amigo, un gran político, un gran padre de familia".

En ese sentido, Susana Higuchi afirmó que ella nunca se sintió distanciada con Alan García pese a sus presuntos conflictos con Alberto Fujimori durante su gobierno: "Nunca tuve herida alguna porque yo era apolítica y sigo siendo apolítica, no me he registrado en ningún partido, yo amo a todos los peruanos".

