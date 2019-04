Susana Villarán estaría enferma y se excusa de citación en el Congreso

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, no acudirá por segunda vez al Congreso para declarar sobre el proyecto Línea Amarilla.

La citaron para hoy y se reprogramó su interrogatorio para el próximo lunes 6 de mayo, informó el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Miguel Elías.

“Por motivos de salud me va a ser imposible asistir a la invitación realizada por la Comisión (...) para este lunes 29 (...), por haber sufrido de un absceso periodontal y maxilar superior izquierdo (...) complicado por una hipertensión no controlada, por lo cual se me ha (recomendado) un tratamiento y reposo absoluto por cinco días (...) conforme al certificado médico adjunto (...), por lo que solicito pueda reprogramar fecha y hora para poder concurrir”, informó Villarán el viernes.

Preguntas

“Ella ha sido la alcalde en que se firmó los convenios con Rutas de Lima (consorcio integrado por Odebrecht), hay preguntas que tenemos que formularle para que ella nos pueda dar su versión, pero va a faltar por segunda vez, eso es muy lamentable”, indicó Elías.

Si falta de nuevo, el 6 de mayo, Villarán será citada de grado fuerza.

