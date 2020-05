La exalcaldesa de Lima Susana Villarán fue trasladada este miércoles al promediar las 3p.m. del Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos a su vivienda en Lurín, luego que la Primera Sala Penal de Apelaciones decidió variar la orden de prisión preventiva en su contra al considerar un riesgo para su salud y su vida un posible contagio de coronavirus (COVID-19).

Esta disposición se cumplió luego que el Tercer Juzgado Anticorrupción ordenó su excarcelación, tal como informó la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, 13 días después que se ordenada la variación de la medida restrictiva el pasado jueves 30 de abril.

El último lunes, Rosa Villarán, hermana de la exalcaldesa, calificó como una “indolencia” el retraso en el traslado y exhortó al Ministerio del Interior a poner atención en el caso, ya que consideró que “está en sus manos la vida” de Susana Villarán, investigada en el marco del Caso Lava Jato.

“Su caso es de una indolencia tremenda […] Hacemos un llamado al Ministerio del Interior, a las autoridades competentes. Ahorita está en sus manos la vida de nuestra hermana, esto no es posible, no es aceptable, entendemos que están demandados, con muchos problemas, la situación de pandemia nos pone a todos en situaciones complejas, en especial al Estado con sus responsabilidades, pero eso no es de ninguna manera una justificación para no atender problemas y casos como este, donde la vida de las personas está en riesgo”, afirmó en Canal N.

Como se recuerda, la sala informó de su decisión al tomar en cuenta las enfermedades que padece Villarán de la Puente. En la sesión virtual en la que se evaluó el pedido, la exalcaldesa aseguró que hasta el momento no se ha realizado “ni una sola prueba rápida” de coronavirus entre las internas del Penal Anexo de Mujeres, estando vulnerables a contraer esta enfermedad.

Asimismo, resaltó que se encuentra en la población de riego al tener 70 años y una enfermedad preexistente como lupus.

Según la tesis fiscal, Susana Villarán habría recibido US$3 millones para la campaña del ‘No a la revocatoria’ por parte de Odebrecht. La empresa brasileña OAS también habría aportado otros US$ 3 millones.

Además, OAS le habría entregado a la exalcaldesa otros US$4 millones para su campaña de reelección en el 2014. El intermediario en todas estas operaciones, según el Ministerio Público, habría sido José Miguel Castro.

