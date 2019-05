Susana Villarán: Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para exalcaldesa de Lima

El fiscal Carlos Puma pidió al Poder Judicial una orden de 36 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, mientras se la investiga por los presuntos aportes irregulares que recibió para financiar su campaña contra la revocatoria en 2012 y 2013.

Como se sabe, la Procuraduría ha puesto 26 millones de soles como reparación civil en contra Susana Villarán por las supuestas coimas de Odebrecht y OAS, según Latina.

De ser hallada culpable, deberá pagar dicha cifra junto al ex gerente municipal, José Miguel Castro, el ex gerente de Inversión Privada, Domingo Arzubiale,María Julia Mendez y Daniela Maguiña, quienes la ayudaron en la campaña del No.

