Susana Villarán: "OAS y Odebrecht financiaron la campaña de No a la revocatoria"

La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, habló claro sobre el papel de las constructoras brasileñas en su campaña de No a la revocatoria. Es así que admitió que estas empresas participaron en dicho proceso. "Un grave error, me arrepiento, hoy puedo expresarlo, fue permitir que empresas que tenia proyectos de construcción en Lima se metan en la campaña", señaló.

"Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro yo yo", comentó. La solicitud se habría dado a a Luis Favre.

HOY QUIERO DECIRLES UNA VERDAD 1.- Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña. (1/8) — Susana Villarán (@SusanaVillaran) 12 de mayo de 2019

Aún así afirmó que ella no ha recibido dinero. "No he recibido un sol de coimas, he estado con gente honorable que no se ha comprado propiedades... Entré y salí con lo mismo que tuve", comentó.

Utilizó la entrevista, además, para pedir disculpas a las personas que la ayudaron en su campaña. "Yo esta noche quiero pedir perdón a la personas a las que no les pude decir la verdad en su momento, he cargado ese peso en mis espaldas mucho tiempo", agregó.

"Lo que tengo seguridad es que OAS y Odebrecht financiaron la campaña de no a la revocatoria", señaló a Exitosa. "Yo he estado en la decisión, no en los detalles pero asumo la responsabilidad política", comentó.

Finalmente, señaló que no tiene miedo a lo que viene le futuro.

Cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña. Reafirmo lo que he dicho siempre: Que no hemos recibido coimas, que no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas... (7/8) — Susana Villarán (@SusanaVillaran) 12 de mayo de 2019

