Piden que Susana Villarán pague 26 millones de soles como reparación civil

La Procuraduría ha puesto 26 millones de soles como reparación civil en contra Susana Villarán por las supuestas coimas de Odebrecht y OAS, según Latina.

De ser hallada culpable, deberá pagar dicha cifra junto al ex gerente municipal, José Miguel Castro, el ex gerente de Inversión Privada, Domingo Arzubiale, María Julia Mendez y Daniela Maguiña, quienes la ayudaron en la campaña del No.

Según la procuraduría, estos funcionarios ayudaron a las empresas con las adendas en los contratos por Línea Amarilla. Por su lado la procuradora adjunta Marilyn Vega señaló que la defensa de Susana Villarán se negó a que esta identidad ingrese a dicho caso.

