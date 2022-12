La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que más de 70 mil conductores y empresas de transporte que mantienen deudas en etapa de cobranza coactiva pueden acceder a una serie de beneficios, como el Programa de Regularización de Deudas (PRS) y Fraccionamientos de deudas.

Ciro Alexander Rojas, subgerente de Registro y Ejecución de Sanciones de la Sutran, explicó que, desde octubre pasado, se inició el envío masivo de notificaciones a los domicilios de los conductores y/o empresas que a la fecha mantienen deudas por infracciones y sanciones. Remarcó que se trata de una “invitación amigable” que se realiza con la finalidad de que los administrados puedan cumplir sus obligaciones voluntariamente.

“Muchas veces los conductores no pueden o no saben cómo ingresar a su casilla electrónica y no pagan sus multas porque no saben cómo hacerlo o ignoran a cuánto ascienden los montos adeudados y menos los procedimientos. Entonces, las cartas que estamos remitiendo, y que en diciembre llegarán a más de 100 mil, otorgarán a los administrados la oportunidad de tomar conocimiento de sus deudas, de las infracciones cometidas y la posibilidad de que estas se solucionen acogiéndose a los beneficios que se otorga”, expresó.

“Para esta campaña se dispuso la atención en todo el país, en las 21 oficinas desconcentradas, en las que serán atendidos por personal capacitado y por medios como el WhatsApp, para brindar la atención personalizada a los conductores y/o empresarios, transportistas”, agregó.

Detalló que, para el caso de las multas leves, está el PRS, a través del cual pueden reducir su sanción entre 80% y 95%, y para el resto de las sanciones está el fraccionamiento que permite pagar la deuda hasta en seis partes. Ambos procedimientos pueden tramitarse de forma 100% online y gratuita, y también desde las oficinas presenciales de la Sutran.

“Nosotros somos conscientes de que muchos transportistas han sido afectados por el COVID-19, el alza del combustible, la inflación, entre otros factores, por lo que hemos enviado estas notificaciones en la que informamos de las diferentes opciones y herramientas”, explicó.

El funcionario pidió a los transportistas a no creer versiones equivocadas sobre las notificaciones recibidas. “Muchos nos llaman preocupados, cuando ven que se trata de un tema coactivo, ya que creen que los vamos a embargar, y eso no es cierto; las notificaciones que se cursan son de carácter informativo y permiten convocar al transportista y al público en general a un cambio de actitud, de conducta, promover el respeto a las normas de tránsito y fomentar la seguridad vial”, indicó.

