Cinco dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) del laboratorio chino Sinopharm en la región Tacna se han perdido. Según informó el Contralor General de la República, Nelson Shack, estas pertenecen al lote comprado por el Gobierno para inocular al personal médico.

Durante su conferencia de prensa aseveró que ninguna dosis de vacuna debería perderse pues deja sin protección a un ciudadano. Dijo que ya han informado a las autoridades competentes y que en los siguientes días publicarán un informe con detalles sobre este caso.

“Ya hemos identificado que se han perdido vacunas en Tacna. Se han perdido 4 vacunas y se ha siniestrado otra. La contraloría hace un trabajo profesional que cumple una serie de parámetros por eso a veces tardamos en comunicar, en los próximos días saldrá el informe correspondiente”, sostuvo.

“En total son cinco vacunas, todavía estamos compilando la información, no hemos tenido otra información sobre otro caso, pero las autoridades han sido informadas. Algunos dirán que no es mucho cinco vacunas, pero no debería perderse ninguna, hay dos personas y media que se han quedado sin recibirlas”, agregó.

Caso Vacunagate

Con relación al caso de las personas vacunadas con las dosis adicionales de Sinopharm, Shack afirmó que solo pueden actuar sobre el caso de los funcionarios públicos que salen en la lista, los cuales ascienden a 122 personas. Explicó que en los demás casos se trata de personas privadas, por lo que no pueden intervenir.

VIDEO RECOMENDADO

Valeria Piazza a Mario Irivarren: " hay policías arriesgando su vida por nosotros”

Valeria Piazza a Mario Irivarren: “ hay policías arriesgando su vida por nosotros”

TE PUEDE INTERESAR