El taxista Julián Vela, fue dado de alta del Hospital José Agurto Tello del Ministerio de Salud (Minsa), ubicado en el distrito de Chosica, después de 20 días de intensa lucha contra el nuevo coronavirus (covid-19). Antes de abandonar el nosocomio, pidió a la población quedarse en casa y tener cuidado con las personas asintomáticas.

El doctor Eisel Pinado, jefe del Departamento de Medicina de este nosocomio, explicó que el paciente ingresó el 7 de mayo al área de observación, presentando fiebre, falta de aire, tos y pérdida del sentido del gusto. "En el examen clínico, se confirmó que tenía fiebre y neumonía, por lo que se le proporcionó oxígeno a través de una cánula binasal.

De acuerdo con el resultado de la prueba molecular corroboramos que era paciente positivo con covid-19″, detalló el médico internista. Al pasar de las horas, el médico sostuvo que la evolución del paciente no resultaba favorable y fue necesario colocarle una máscara de reservorio con alto flujo de aire.

“Por su delicado estado de salud, ingresó el 19 de mayo a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde fue tratado con antibióticos de alto espectro, manteniendo la oxigenoterapia. Felizmente, respondió bien al tratamiento, luego de tres días nuevamente regresó al área de observación y ahora se va a casa”, añadió el galeno.

Julián no sabe con exactitud en qué momento se contagió del virus, si fue mientras daba servicio de taxi o en el mercado; pero luego de librar esta batalla, solo tiene palabras de agradecimiento a Dios y al personal médico del Hospital José Augurto Tello porque, según refiere, gracias a ellos podrá volver a ver a sus hijos, madre y sobrinos.

“La atención y el cariño que me brindaron los profesionales me mantuvo con esperanzas para salir vencedor en esta lucha. Recomiendo a las personas no salir de su casa porque hay muchos que tienen esta enfermedad, pero no presentan síntomas y contagian sin saberlo”, fueron sus palabras antes de abandonar el nosocomio.