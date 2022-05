Luego del fuerte temblor de magnitud 5,5 registrado en el distrito de Chilca, provincia de Cañete (Lima), el director de Preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Miguel Yamasaki, lamentó este viernes que nuevamente la mayoría de ciudadanos no haya tenido en consideración un plan de evacuación ante sismos.

Al ser consultado en entrevista con RPP, si considera que la ciudadanía está preparada para actuar frente a un sismo de gran magnitud, el funcionario respondió: “Trabajamos arduamente en esta campaña y a veces nos sentimos un poco desilusionados de que, a pesar de todo ese esfuerzo, la población no termina por entender de que vivimos en un país altamente sísmico […] Son más de 270 años que no se ha liberado esa energía, entonces en cualquier momento se va a llegar [sismo de gran magnitud] . A pesar de ello que hacemos campañas y simulacros no terminamos de entender [la necesidad de estar bien preparados]”.

Yamasaki señaló que las personas reportadas como heridas se debe a caídas que sufrieron durante el sismo de 5,5, y que esto se debe a que no cumplieron un adecuado plan de evacuación. En esa línea, se mostró sorprendido también que en videos captados del momento del temblor no se haya visto que los ciudadanos que salieron de sus viviendas hayan portado su mochila de emergencia.

El director del Indeci se “frustra” por reacción de la población ante temblor de 5,5 registrado en Chilca, en Lima.

“El día de ayer en la tarde, que fue el sismo, la gente salió despavorida. Muchos, de los, por no decir, los ocho contusos que están internados han sido producto de haber salido de forma violenta y no haber seguido los pasos que nosotros insistimos en los simulacros. No tienen la ruta de evacuación plenamente identificada, no guardan la calma, no ocupan una zona segura al interior y salen despavoridos y pasa lo que pasa y se caen”, indicó Yamasaki.

“Ayer hemos visto que ninguna persona ha salido con mochila de emergencia a pesar que recomendamos, ninguno tiene un plan de emergencia familiar. Entonces, de alguna manera, es una frustración de hacer tanta campaña y que no terminemos de entender, como sí sucede en otros países” , remarcó el representante del Indeci.

Una mujer fallecida y ocho heridos tras temblor

Una mujer perdió la vida a consecuencia del sismo de magnitud 5.5 registrado en la tarde de ayer en Chilca, provincia de Cañete, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

“En relación con la última información que dimos ayer, el número de personas afectadas por el sismo se ha incrementado. Hay ocho personas heridas y una fallecida. Lo conocíamos ayer, pero esperábamos la confirmación del Minsa. En el transcurso de la noche esto ya ha sido confirmado”, manifestó Yamasaki Koizumi.

Detalló que se trata de una mujer de 84 años, quien falleció producto de un paro cardiaco camino al centro médico.

“Después de la evolución inicial, se ha reportado 4 viviendas afectadas: dos en Lima, una en Callao y otra en Huaral. De igual modo, han sido afectadas tres instituciones en el Callao, una en Villa María del Triunfo y un establecimiento también ha sido afectado en Lurín, básicamente los muros perimétricos”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Muere anciana en ambulancia que se malogró