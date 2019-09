La teniente alcaldesa del distrito de San Isidro, Patricia Lazo, pasó este fin de semana por el distrito de San Martín de Porres, y causó polémica al colgar un video en su cuenta de Facebook donde despotrica contra Lima norte, al calificarla como “Lima, la sucia”.

Patricia Lazo colgó un video donde se ve la zona de Zarumilla y Habich y en eso se le oye decir: “mira esa mugre, pero qué asco, yo a todo esto le metería una bomba con lo que está adentro, todo desaparecería”.

El video fue posteado en su cuenta personal bajo la leyenda: “alguna ordenanza que exija que se tarraje y se pinte Lima, la sucia”.

Ante tales afirmaciones, Patricia Lazo le dijo al diario La República que no es ella la de la voz del video y que no sabe quién de sus acompañantes lanzó esos calificativos. Incluso, precisó que no se dio cuenta lo que decían en las imágenes.

“Esas acusaciones son malintencionadas. Yo les agradezco por hacerme famosa”, expresó la funcionaria.