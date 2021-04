Entre enero y marzo del presente año, 49,304 peruanos viajaron a Estados Unidos (EE.UU.), según la Superintendencia Nacional de Migraciones. OJO obtuvo cifras del movimiento migratorio de los peruanos y halló que en el mismo período, en el 2020, EE.UU. fue el segundo destino favorito de nuestros compatriotas. El primero fue Chile.

Ahora, en plena segunda ola por el COVID-19, esta situación se ha revertido. Pues en los meses de enero y de marzo, de este año, el referido país norteamericano se ha convertido en el primer país favorito hacia donde viajaron los peruanos. Solo en febrero, la tierra del Tío Sam fue el segundo favorito.

De igual forma, entre enero y marzo, 37,866 peruanos retornaron al país desde Norteamérica (contempla a aquellos connacionales que regresaron también después de varios meses y años).

TESTIMONIOS

Aunque no se conoce la cifra exacta de cuántos peruanos ya fueron vacunados en EE.UU., OJO obtuvo 15 testimonios de peruanos que viajaron este año, de los que presentaremos tres de quienes ya recibieron la vacuna. Ellos pidieron el anonimato.

“No tenía planificado en mi viaje vacacional ponerme la vacuna. Viajé el último domingo (de este mes). Una amiga que vive en Los Ángeles me dijo que era una buena opción que yo me vacune allá, porque vivo con mis padres adultos mayores. Y la vacuna que dan en EE.UU es gratuita para todos. Ella, como tiene una empresa allá, me facilitó un documento que indica que resido en EE.UU. Es así que saqué una cita en una página web. Y al día siguiente (el último jueves) me citaron para colocarme la vacuna de Johnson (&Johnson). Uno escoge el día, el lugar y el tipo de vacuna. Preferí esa vacuna, porque es una dosis única. Si me ponían la de Pfizer o Moderna (que son dos dosis) tendría que quedarme más días”, narró a OJO.

“Yo planifiqué mi viaje a Florida por la vacuna. No te preguntan por tu estatus migratorio. Mi amigo peruano, que radica allá, me acompañó al vacunatorio, previa cita. Me colocaron gratis la de Pfizer en febrero, después la segunda dosis y al día siguiente volví a Perú”, narró un contador peruano de 39 años.

Una pareja de esposos, de 74 y 75 años, tenía programado viajar este año a EE.UU. Su hija que radica allá y aprovechó inscribirlos para la vacuna gratis. Uno recibió la dosis de Pfizer y el otro de Moderna en Connecticut. Solo les preguntaron sus nombres y dirección.