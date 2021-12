Después de un tiempo sin poder ayudar a quienes más lo necesitan y pasar un complicado cuadro de COVID-19, regresa Tiburón Lima para continuar con las ayudas sociales y sobre todo brindar ese aliento que tanto hace falta a estas personas.

“Deje por un año la ayuda social por varios motivos como el trabajo, pero más por las críticas de quienes me cuestionan del por qué grabo o tomo foto por ayudar. Esto también me chocó un poco, sin embargo, entendí que lo mejor era seguir colaborando sin importar lo que otros piensen. También me dio COVID, estuve más de un mes mal, dos semanas en cama y por momentos con falta de respiración y otras dos semanas, intentando recuperarme en casa. Pero ya estoy sano y dispuesto a retomar el tiempo perdido”, reveló el personaje solidario de las redes sociales.

Ante la llegada de la Navidad, Tiburón Lima ahora sabe que es el momento perfecto para colaborar con las personas más vulnerables, a quienes suele encontrarse en las calles vendiendo sus caramelos u otros productos para así ganarse la vida.

Es por ello, que estos días viene entregando canastas llenas de víveres con el fin de darles un poco de esperanza ante la complicada situación económica y social que vive el país.





“El COVID-19 me ha hecho reflexionar aún mucho más, el dinero o lo material no te sirve si no hay salud, de qué me sirve tener dinero si no ayudo a los demás. Ahora que he vuelto además de regalar canastas y otras cosas, mi objetivo es sacarles una sonrisa a quienes más nos necesitan”, comenta Tiburón Lima.

Tiburón Lima, quien ya se ha ganado el cariño de miles de personas, explica qué significa la navidad para él.

“La navidad representa la felicidad de estar en familia y muchas personas no logran esa felicidad de estar con su ser querido o tener algo de que poder alimentarse y eso hago yo, trato de dar esa felicidad que muchos en las calles no lo tienen. Sé que no puedo solucionar la vida de aquellas personas con darles una canasta o dinero, pero me hace feliz poder ayudarlos”, finalizó Tiburón.