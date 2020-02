Jeanpol Chavez Samamé, de 26 años, tiene 9 hijos con tres mujeres distintas. A este insólito hecho se suma que es acusado de infidelidad por sus dos exparejas y de no mantener a los hijos que tienen con ellas.

En el programa “Andrea” de ATV, este sujeto fue confrontado por Suley, madre de sus primeros cinco hijos; y también por Allison, madre de su sexto y séptimo hijo.

“El padre de mis hijos cinco hijos no cumple con ellos. Lo conocí cuando estábamos en el colegio. Al principio todo era bonito hasta que me empezó a ser infiel. Yo le perdoné todas sus infidelidades, pero ya es hora de que se haga justicia”, dijo Suley en el programa.

Suley tiene cinco hijos de Jeanpol: de 10 años, 8, 6, 4 y 3.

“No les pasa nada de dinero. Es un padre irresponsable. No los ve, no los llama”. Dijo que paralelamente lo engañaba con otra mujer de nombre Allyson, con quien tiene otros dos hijos.

Segunda mujer

En otro momento del programa, ingresó al set la segunda exposa de Jeanpol, de nombre Allison, con quien tuvo otros dos hijos, es decir, el sexto y séptimo.

“El daño que has hecho en todos estos años a tu hijos. Te gusta hacer hijos como si nada, firmarlos y no mantenerlos. Encima has jugado con tres mujeres a la vez. Eres un desgraciado”, dijo Allison.

“Sí, reconozco que sí (me acosté con las dos) Nunca tuve una relación estable con Suley, era un choque y fuga, aunque suena horrible”, comentó Jeanpol, cuando fue confrontada por las mujeres.

Tercera mujer

Resulta que ahora Jeanpol tiene una nueva pareja de nombre Elliet, con quien tiene a su octavo y noveno hijo. Ella se enteró en el programa que Jeanpol tendría otra relación con una cuarta mujer, de nombre Jazmín.

¿Infiel por naturaleza?

La conductora del programa, Andrea Llosa, no pudo resistir su indignación y calificó de “infiel por naturaleza” a su entrevistado:

"Cuando no pasas pensión vas preso. Me pareces un sinvergüenza porque no puedo creer que tengas 9 hijos y seas tan fresco. Me imagino que a los 50 años tendrás nueve hijos”