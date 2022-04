Tras su rotundo éxito en las redes sociales con su contenido informativo sobre todo lo que acontece en nuestro país, Cristhian Palomino, conocido como “El chico de las noticias”, ha retomado su ambicioso proyecto “Pasa la voz”, un programa que se reestrenará mañana, a las 8:00 p.m., a través de su canal por Youtube “Pasa la Voz” y con una invitada de lujo, Gisela Valcárcel.

“Gisela es la estrella de la tv indiscutiblemente. (Tenerla como invitada)Era una idea arriesgada, pero no tenía nada que perder, sobretodo cuando me di cuenta que ella me había empezado a seguir en Instagram. Desde el primer momento he podido conocer a un ser humano muy empático, generoso y muy diferente a cualquier idea de ‘diva inalcanzable’ que pueda haber. Me felicitó, me dijo que le gustaba mi historia y que, a pesar de no aceptar entrevistas antes de su regreso a la tv, por algún motivo quería conocerme. Ahí sabrán si regresa con “El gran show” u otro formato”, expresó Christian en entrevista para diario OJO.

¿Qué contenido verá cada domingo el público en “Pasa la voz”? Este espacio tiene como objetivo inspirar a emprendedores mediante entrevista a personajes exitosos en cualquier rubro que se desenvuelvan, como televisión, deportes, gastronomía, música, etc. Quiero difundir ese lado poco conocido de lucha y resiliencia de cada entrevistado mediante una conversación apta para todo público.

¿Por qué detuviste este proyecto en su momento? Arrancamos con muchas expectativas con Daniela Darcourt en octubre de 2021. Lamentablemente, la tercera ola nos hizo retroceder. El artista que ya estaba confirmado para la segunda edición nos pidió postergar y así lo fuimos aplazando. Cancelamos muchos acuerdos. La verdad me desmotivó mucho teníamos ya 4 invitados en pauta.

¿En qué momento decides migrar de TikTok a Youtube? “Pasa la voz” nace hace unos meses cuando pensaba en cómo salir del minuto en TikTok y tener un feedback verdadero. No solo con un entrevistado, sino con el espectador. Ya que me decían que a veces parezco robot, ahora me verán más humano e imperfecto jajaja.

¿Qué marcas te apoyan? Me apoyan marcas amigas como Aeropuerto Jorge Chávez, CARSA, La caja metropolitana de Lima y Yamboly.

¿Qué le dirías a la audiencia que no te conoce sobre “Pasa la voz”? Les diría que van a tener la oportunidad de sentarse en familia frente a la pantalla para disfrutar de experiencias de éxito. Se van a reír y, tal vez, lagrimear un poco. Pero con la tranquilidad de que hasta un niño puede ver el programa hasta el final.

¿Nos puedes adelantar qué invitados tendrás más adelante? Vienen Susan Ochoa, Regina Alcover... Uy, el resto me lo reservo jajaja.

¿Te gustaría incursionar en la televisión? Me gustaría llevar este formato a la televisión, sí. Es lo que siempre he querido, ser una alternativa sana, entretenida y motivacional al mismo tiempo. ¡Yo creo que sí es posible! Pasa la voz...

DATOS . Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres. Hoy es docente en la UCAL. Como actor ha participado en las obras “Nuestro Secreto”, “Promoción” (de Aldo Miyashiro), “Love and chill”, “No vas a ganar” y “Coño Roxy”, entre otras.

