Toma vodka con metanol y queda ciega al día siguiente (FOTOS)

Una impactante situación vivió una mujer durante sus vacaciones en Grecia. Hannah Powell y dos amigas salieron a un bar, pero al finalizar la noche empezó a sentirse mal, a vomitar y al día siguiente, al despertar, descubrió que había perdido la vista.

Todo inició durante una noche en agosto del año 2016. Hannah Powell terminó con una resaca poco común por la cual no paraba de vomitar y al despertar estaba ciega. Al realizarse los exámenes, estos arrojaron que había bebido vodka mezclado con metanol sin su consentimiento.

Lo que hizo esta bebida es que dejara de funcionar sus riñones y luego la dejó ciega. Cuando se despertó, pensaba que las luces de su habitación estaban apagadas, sin embargo es que ya no veía.

"Pensé que estaban bromeando, así que me levanté y encendí la luz. Ahí fue cuando entré en pánico, cuando me di cuenta de que no podía ver nada", contó Hannah Powell.

Investigación

Las investigaciones confirmaron que Hannah Powell había sufrido envenenamiento por metanol. "Aparentemente, las mafias lo preparan en los bosques y lo venden barato a los bares, que rellenan sus botellas con eso", explicó la afectada.

Sus amigas no perdieron la vista, pero sufrieron calambres estomacales y vómitos.

Recuperación

Poco a poco, la mujer dejó de ver todo completamente negro y empezó a ver imágenes borrosas.

En tanto, debido a que sus riñones no funcionaban, tuvo que pasar 18 meses en diálisis hasta que su madre pudo donarle uno.

Responsabilidad

Han pasado casi tres años desde esas vacaciones, pero nadie se ha responsabilizado por lo que pasó. Sin embargo, ella cree que aún siguen vendido ese tipo de alcohol.

