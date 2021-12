El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que el toque de queda durante Navidad y Año Nuevo será desde la 1:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. Explicó que esta medida puede puede tener modificaciones dependiendo del avance de la pandemia.

En entrevista a Exitosa, el titular del Ministerio de Salud explicó que la inmovilización social es una de las acciones que mantiene el Gobierno a fin de contener el avance del coronavirus, y más aún cuando se tiene una alerta epidemiológica ante riesgo de importación de casos de la nueva variante de preocupación ómicron.

“Hay provincias que tienen un riesgo alto. Hay unas donde a partir de las 11 de la noche se produce el toque de queda y otras regiones que no tienen un riesgo alto pues pueden transitar desde las 2:00 am y 4:00 am. Para las fiestas puede haber algunas restricciones especiales que pueden irse modificando en relación a como marche la pandemia. Hasta ahora, y esto es una primicia, porque todavía no sale en El Peruano, pero la restricción por ahora será desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana”, señaló para Exitosa.

“Pero esto puede modificarse de acuerdo a cómo marcha la pandemia, las cifras, y la afectación ciudadana”, añadió. Cevallos mencionó que en este tiempo el sector Salud se enfocará al avance del proceso de vacunación contra el COVID-19.

En otro momento, el titular del Minsa exhortó a la población mayor de 60 años a aplicarse la tercera dosis. Refirió que este grupo etario es vulnerable y por ello es necesario que acudan a los puntos de inmunización para que puedan estar protegidos antes una eventual tercera ola y la posible detección de la nueva variante calificada de preocupación por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Frente a esta variante Ómicron es importante colocarse la tercera dosis”.

Respecto a las medidas previstas a iniciar el próximo viernes 10 del presente mes, el ministro Cevallos aclaró que van hasta el 2 de enero. Como es público estas restricciones son: vacunación completa en espacios cerrados, trabajo presencial en empresas con trabajadores inmunizados, choferes, cobradores y servicio de delivery con dosis completa y cierre de fronteras.

