Una servidora del Estado denunció por hostigamiento sexual a Víctor José Loyola Desposorio, jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). De acuerdo a Cuarto Poder, el acoso comenzó a inicios de setiembre de este año.

“Me encontraba sentada con mis audífonos en mi escritorio (...) y, en ese momento, el señor Víctor José Loyola Desposorio ingresa al despacho viceministerial de trabajo y se acerca a mi tomándome de la cabeza con las dos manos y me besa a la fuerza en dos oportunidades , lo cual generó que forzara con él para que no lo haga… en ese momento le dije “qué tienes”, lo cual motivó que me respondiera el señor Loyola Desposorio (…) quería saber qué tan fogosas son las del signo escorpio”, reveló la agraviada al dominical.

Según el citado medio, el superintendente Loyola está casado y es 10 años mayor que la joven denunciante, quien prefirió mantener en reserva su identidad. Ella reveló que a mediados de setiembre el jefe de la Sunafil se volvió a acercar y le pidió “darse otro besito”. Además, le preguntó cuándo lo iba a visitar en su oficina.

La agraviada vivió otra situación similar el 11 de noviembre. Ella cuenta que en esa ocasión Víctor Loyola le dijo que estaba “más bonita ahora que había bajado de peso”. Además, ese mismo día tuvo que ir a la oficina del jefe de la Sunafil para entregarle un sobre, donde él la besó a la fuerza.

“ Se me acerca y me besa forzadamente, lo cual motivó que lo empujara y me levantara; sin embargo, el señor Loyola Desposorio no entiende mi rechazo y, muy por el contrario, en cesar su acto, me abraza y me acerca a él con fuerza, lo cual motivó que le sacara sus manos de mi espalda y retrocedió (…) me pide que sea su enamorada, lo cual rechacé, por lo que me señaló que él me iba a sumar en mi vida y no restarla ya que tiene la calidad de superintendente (…)”, indicó.

“Me señaló que si yo aceptaba ser su enamorada nadie se enteraría de dicha situación, pidiéndome que nos viéramos a la salida de mis labores en el parque se encuentra a la espalda del ministerio para que le que diga qué regalo quisiera que me trajera de su viaje a España (…) lo cual rechacé, así como la propuesta que me hizo preguntándome cuánto ganaba en mi actual trabajo y que él podía darme un mejor puesto con mayor salario en Sunafil (…)”, puntualizó.

Se pronuncia sobre acoso

Consultado respecto a la denuncia de acoso en su contra, el jefe de la Sunafil señaló que “no había sido notificado al respecto”. “Bueno, si usted tiene documento me lo tendría que pasar para poder hacer mis descargos a eso”, le respondió a la periodista.

“Ella tendría que acreditar su dicho, cualquier persona puede decir de Ud. una situación y no solo porque lo diga hay que creerle”, añadió.

Le pidieron sus descargos

Según el oficio 0101-2022 del MTPE, hace una semana le pidieron a Víctor Loyola sus descargos con citas textuales del testimonio en su contra, brindado el 14 de noviembre.