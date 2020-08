El presidente Martín Vizcarra volvió a lamentar la tragedia ocurrida en la discoteca Thomas Restobar de los Olivos, donde la noche del sábado fallecieron 13 personas por asfixia. Durante la Sesión de Acuerdo Nacional, el mandatario condenó la organización de eventos clandestinos que se ejecutan en el país pese al estado de emergencia por el COVID-19.

“Lamentamos la tragedia ocurrida la noche del sábado en Los Olivos. Me solidarizo con el dolor de las familias de las víctimas. Como lo he manifestado, exhortamos a las autoridades competentes a realizar una rigurosa investigación y las sanciones que corresponda a los responsables”, declaró Vizcarra.

“Condenamos la indolencia de aquellos que por ganar algunos soles organizan eventos de esta naturaleza exponiendo la salud e integridad de as personas. Hago un llamado a la reflexión. Hechos lamentables como los de este sábado no pueden repetirse. La vida es la que está en juego y no se puede poner en riesgo de esta manera”, agregó.

Asimismo, el mandatario pidió a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y tener en cuenta que estamos en plena pandemia y que no se puede poner en riesgo la vida de las personas vulnerables.

“No puedo dejar de mencionar que el incumplimiento de normas establecidas para salvaguardar la vida de los peruanos ante la pandemia mundial podrían acarrear este tipo de situaciones que no deben volver a repetirse. No podemos poner en riesgo a quienes más queremos. Todos, llámese autoridades, sociedad civil, debemos actuar con responsabilidad”, remarcó.

La noche del sábado, 13 personas murieron y otras 23 fueron detenidas luego de una intervención policial en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos. Las víctimas fallecieron asfixiadas al intentar escapar de los agentes del orden.

Los hechos ocurrieron minutos antes de iniciarse la inmovilización social obligatoria, fijada para las 22:00 horas, en el marco de la epidemia de coronavirus, en un local ubicado en la cuadra 2 de la avenida El Zinc de ese distrito.