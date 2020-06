El representante de los gremios de transporte urbano formal, Ricardo Pareja, anunció que, si el Gobierno no proporciona un subsidio que les permita dejar de operar a pérdida, este martes se producirá un paro forzoso por parte de las empresas.

Pareja explicó que mantener las medidas de distanciamiento social dispuestas por el Ministerio de Salud (Minsa) por la pandemia del coronavirus ha hecho que la cantidad de personas que pueden viajar en cada unidad sea mucho menor a la que antes transportaban.

“Llevamos a tres meses trabajando a pérdida, somos seis los gremios que nos hemos reunido y hace semanas presentamos un informe con las pérdidas que venimos teniendo a fin de que se dé un subsidio, nos hemos reunido y nos han dicho que esto se había aprobado, pero hasta el momento no hemos recibido nada. Nos sentimos desesperados. El día martes 99% de empresas no van a salir a operar porque no estamos en capacidad de dar el servicio, no estamos convocando un paro, esto es algo forzoso”, aseveró a Canal N.

En esa línea indicó que para que su negocio vuelva a ser sostenible cada pasajero tendría que pagar 5 o 6 soles por cada viaje, lo cual triplicaría el precio del pasaje.

“Estamos cumpliendo las disposiciones, pero lo que ingresa no cubre los gastos y no podemos cobrar 5 o 6 soles, el Estado debe asumir el subsidio no para la empresa sino para el ciudadano”, indicó.

Pareja advirtió que si no se otorga este subsidio, el transporte informal cubrirá ese espacio sin respetar ningún protocolo de sanidad, lo cual podría aumentar contagios de coronavirus.

Además, precisó que los gremios a los que representa constituyen el 85% del transporte urbano formal, pues el restante 15% son las líneas del sistema integrado de transporte (Corredores y Metropolitano)

