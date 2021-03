El presidente de la Unión Nacional de Transportistas (UNT), Javier Marchese, anunció que su gremio ha puesto el 26 de abril de este año como la fecha máxima para la entrega de una nueva propuesta por parte del Gobierno para solucionar las demandas que aquejan a su grupo. De lo contrario, informó que retomarán el paro nacional que realizaron hasta la semana pasada.

En declaraciones a RPP, Marchese aseveró que no reconocen el acuerdo al que llegaron las autoridades del Gobierno con algunos miembros del gremio de transportistas. Calificó a quienes suscribieron ese documento como “irresponsables” pues lo que allí se señala “no soluciona ningún problema de fondo”.

“Los transportistas que yo represento no hemos firmado nada ni reconocemos el acta que se ha firmado con el Gobierno. En principio, entre los que firmaron el acta hay gente que no apoyaba al paro, hay otros personajes que han sido sorprendidos y los han convencido a cambio de prebendas. Nosotros no aceptamos esa acta porque no soluciona ninguno de los problemas”, aseveró.

“Hemos llegado a un acuerdo como gremio para que haya una tregua con el Gobierno hasta el 26 de abril, hasta esa fecha tienen plazo para que haya una propuesta objetiva y se anuncien soluciones al problema. De lo contrario, volveremos al paro, estamos en una quiebra de las empresas”, agregó.

La madrugada del último sábado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que se firmó un acta con los transportistas para poner fin a las movilizaciones y bloqueos en las carreteras de nuestro país. Para ello, ambos grupos acordaron unos 19 puntos.

En el documento precisa que los representantes de los gremios de transportistas que suscribieron el acuerdo son el presidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú - GNTC Perú, Rolando Gomero Calderón, y su vicepresidente, Iván Valencia Velarde; el presidente de la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (ANATEC), Bruno Aberasturi Seoane; el presidente del Gremio de Transporte y Logística del Perú & América (GTL), Geovanni Diez; y representantes de UNT Callao, Jorge Souza Ferreyra, Luis Vega Gutiérrez, Henry Montero Allauca y Willy Chanduvi Passapera.

