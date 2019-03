Tres hermanos son acusados de violar y asesinar a hermana menor de 12 años

Dos policías fueron arrestados en la India luego de presuntamente violar y decapitar a su propia hermana menor. El caso ha provocado tanta indignación en dicho país que los abogados no quieren representar a los culpables.

El hermano mayor se encuentra prófugo y esto fue lo que despertó la pista sobre los verdaderos culpables.

"Todos los hombres participaron en la violación de la niña, y cuando ella amenazó con decirle a la policía, la estrangularon hasta matarla, le cortaron la cabeza y tiraron el cuerpo", comentó el superintendente de la policía, Amit Sanghi, a AFP.

"No he victo tal crimen en mi vida. Incluso, los abogados han dicho que no quieren representar a los acusados en este caso", agregó.

