¿Triple Vacacional? La verdad sobre el "triple sueldo" que recibirás si no tienes vacaciones en un año de trabajo

Hace unos días circuló una información de que los trabajadores que no hayan tomado sus vacaciones después de un año de trabajo, podrán recibir hasta 3 remuneraciones.

Veamos qué dice el Artículo 23 del Decreto Legislativo N°713, según un boletín del Ministerio de Trabajo: "el empleador debe pagar una remuneración por el trabajo realizado, otra por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y adicionalmente una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso". Todo esto llamado la triple vacacional.

Sin embargo, en la práctica lo único "triple" es el llamativo nombre. En una entrevista para Diario Ojo, el laboralista, German Lora, socio del Estudio Payet, sostuvo que la primera remuneración a la que hace aclaración la ley, se paga cuando se pasa el primer año o segundo año por descansar. Es por ello que al final, solo consiste de dos pagos.

A CONTINUACIÓN TE EXPLICAMOS MÁS...

¿Cuánto tiempo sin vacaciones debe pasar el empleador para que le den dos remuneraciones?

Por su lado, el Laboralista Ricardo Herrera, socio del Estudio Muñiz, señala que la primera remuneración se paga cuando el trabajador no sale de vacaciones al cabo de un año.

"Supongamos que no salga de vacaciones, esa primera remuneración ya se pagó del año en que yo debía salir de vacaciones. Ahora, si no salí de vacaciones hasta - por ejemplo - el 3 de junio del 2021 me tienen que pagar 2 remuneraciones, la primera es la remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado y la otra remuneración es la indemnización por falta de descanso vacacional", agregó.

¿Qué pasó con la "tercera remuneración"?

Esta no sería más que un convencionalismo, pero en la práctica se pagan dos: vacaciones adquiridas y la segunda es la indemnización. Por otro lado, es un caso muy diferente si se llega a un acuerdo con la empresa para que luego de dos años de trabajo, pueda recibir mayor cantidad de vacaciones, si suprime los días de vacaciones del primer año.

Para llegar a esto, es necesario que el empleado tenga 2 años de trabajo y por lo menos un gozo de 7 días de vacaciones del primer año. Eso quiere decir que - por ejemplo - para el 2021, este trabajado tendría los 30 días de vacaciones, más los 23 días que acumuló del año pasado. En total 53 días, no dos meses consecutivos. Ojo, con esto.