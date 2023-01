A pesar de que acabaron las restricciones dadas por la pandemia de coronavirus, el turismo en el Perú no pudo despegar durante el año 2022 y fue impactado por diversas manifestaciones y cierres de carreteras que se suscitaron por las continuas crisis política. Solo en la campaña de fin de año, el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, reveló a OJO que hubo muchas cancelaciones para viajes dentro del país por la convulsión social que hubo tras el golpe de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte.

“Supuestamente hay una tregua, pero con tensa calma porque no se sabe qué va a pasar (...) Yo calculo que (los viajes) han caído en un 60% si no es mucho y evidentemente los extranjeros no han venido porque el revuelo fue tal que han preferido cancelar sus viajes a Perú, además de que varios gobiernos recomiendan que no vengan a Perú”, refirió.

En un año prepandemia, detalló que los hoteles y vuelos estaban al 100% en lo que son las playas del norte, Cusco, Puno, Arequipa, Cajamarca y Tarapato; sin embargo, al término del 2022 en día estaban a un 30 a 40%.

“Ahora estamos con la amenaza de que hay una tregua hasta el 4 de enero. ¿De qué estamos hablando? En este momento está muy difícil, por ejemplo, vender paquetes a Cusco, principal atractivo del país”, anotó.

Según Acosta, el balance de este año en lo que se refiere a turismo ha sido lamentable y los más perjudicados son los ciudadanos que dependen de este rubro. “El turismo es una cadena interminable de empleos. Del turismo dependen los hoteles, donde trabajan mozos, lavanderos, cocineros, etc.; los restaurantes; las bodegas; el guía, es toda una cadena interminable”, explicó.

Recordó que este panorama es consecuencia de los problemas suscitados en temporadas claves, como ocurrió en Semana Santa, y hace unos días, en la campaña de fin de año. “El 2023 va ser triste porque los operadores se programan con un año de anticipación, promocionan los destinos, como estamos ¿quién nos va a promocionar”, acotó.





