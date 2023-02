La campaña turística del primer trimestre del año, entre enero y marzo, está perdida debido a que se ha cancelado el 90% de reservas hechas en el país producto de protestas y actos de violencia registrados desde diciembre del 2022, reveló el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Tito Alegría, a OJO.

“Enero, febrero y marzo, el primer trimestre del año, está perdido. No tenemos ya turistas, hemos tenido más del 90% de cancelaciones y, en lo que resta del año, el 60% de reservas están suspendidas. El turismo peruano está en coma, está agonizando y si se concreta que ese 60% de turistas no llegue al Perú estamos hablando de que un millón de peruanos, que viven del turismo, se quedarían sin trabajo”, agregó.

Alegría estimó que durante este periodo de manifestaciones el sector turismo ya perdió más de 1500 millones de soles y, dentro de nuestro territorio, el circuito turístico del sur es el más afectado, es decir, Arequipa, Cusco y Puno. Esto se demuestra al ver que actualmente la gran mayoría de hoteles, en esta zona, han suspendido operaciones y aquellos que las mantienen solo tienen de un 7% a 8% de ocupabilidad.

“Estamos viviendo algo nunca antes visto en el turismo, peor que la pandemia”, agregó tras detallar que antes de la emergencia sanitaria el turismo daba empleo a 3 millones de personas, entre formales e informales, pero hasta el 2022 no se ha llegado a emplear ni a 700 mil y, ahora, las empresas han tenido que suspender labores de sus colaboradores.

Ante esta escenario, la Canatur ha pedido al Gobierno declarar en emergencia al turismo, y que aplique medidas específicas para salvar el sector, como la prórroga sin discriminación alguna para Reactiva y el Impuesto a la renta.

“En este momento, las empresas del sector turístico, ante esta triste realidad, nos vemos en la situación de no tener los recursos para pagar la obligación más importante que tenemos que son nuestros colaboradores. No hay dinero para pagar planillas, no hay dinero pagar la cuota Reactiva, no hay dinero para poder pagar a proveedores, los mismos que no van a tener para pagar a sus colaboradores. Esto ha roto la cadena de pagos”, anotó.

