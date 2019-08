Turistas graban momento exacto del sismo de 6.5 grados en Chile | VIDEO

Unos turistas australianos lograron registrar en video el momento exacto del sismo de 6.5 grados registrado en Chile.

Las imágenes del temblor fueron compartida a través de la red social de Twitter, donde se logra ver el movimiento de las luces y se puede sentir el nerviosismo que provoca este fenómeno natural.

El video fue compartido con la siguiente descripción: "Temblor ligeramente más fuerte de lo normal aquí en #Santiago". Recordemos que el movimiento se dio a las 14:28 horas del jueves.

Una vez compartido, el video se ha viralizado en las redes sociales.

Slightly stronger tremor than usual here in #Santiago. Initial tweets saying 6.5 #Temblor #Sismo pic.twitter.com/jtx6knWPnm

