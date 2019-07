Universidad de Stanford sobre Alejandro Toledo: "no era nuestro trabajador"

La Universidad de Stanford aseguró que el ex presidente peruano Alejandro Toledo no era un "trabajador" de la prestigiosa institución.

El diario Stanford Daily obtuvo una declaración del vocero de la Universidad de Stanford, Ernest J. Miranda, quien negó el vínculo laboral que Alejandro Toledo había asegurado.

Según Ernest J Miranda, Alejandro Toledo visitó la universidad algunas veces entre septiembre de 2016 y agosto de 2017 para estudiar la educación en América Latina, antes de realizar "un proyecto de investigación privado como becario de exalumnos hasta el 28 de febrero de 2018".

Asimismo, la Universidad de Stanford descartó un vínculo laboral con el ex presidente peruano poco antes de que el juez Thomas S. Hixon ordenara que enfrente el proceso de extradición en prisión.

"Él no ensenó y no fue un trabajador de la Universidad", sostuvo Miranda. "Él no tiene una asociación formal con Stanford", agregó el vocero de la prestigiosa universidad.