Universidad Telesup asegura que falsa pared es solo un "muro cortina" | VIDEO

Las autoridades de la Universidad Telesup explicaron sobre el levantamiento de una pared falsa en su local de San Juan de Lurigancho que hace que parezca un edificio de 7 pisos.

Indicaron que no se quiso engañar a la población, sino que la supuesta "pared falsa" es solo un "muro cortina", cuyo objetivo es ayudar que el local no se vea anti-estético.

"Este concepto arquitectónico no es más que un muro cortina. Es un concepto arquitectónico que cumple con la finalidad de evitar lo que se denomina una apreciación anti-estética de una obra en construcción".

"No hay relevancia en cuántos pisos se ponen, porque el fin es meramente estético y en este lugar no se ha dictado ninguna materia, ninguna hora de clases. No estamos mintiendo a la gente diciendo que tenemos 7 pisos", señaló Telesup.

La universidad agregó que la Sunedu sabía que este local estaba en proyecto de construcción, por lo que no se presentó ninguno de los formularios.

Irregularidades

En conferencia de prensa, la Universidad Telesup indicó que la Sunedu ejecutó irregularidades en el proceso de licenciamiento.

“Van a poder corroborar las irregularidades múltiples que se han seguido en el proceso de licenciamiento. Son tres irregularidades que afectan el Estado de derecho: el trato discriminatorio, la falta del debido proceso y la aplicación desproporcionada de la sanción o la pena”.

Agregaron que a Telesup se le dio solo 562 días para poder obtener la licencia de la Sunedu. “Sepan que hay universidades que tienen más de 1100 días”.