El congresista de la República, Daniel Urresti, se mostró preocupado por las detenciones que siguen ocurriendo pese al aislamiento socia obligatorio impuesto por el presidente Martín Vizcarra, en medio de la pandemia por el coronavirus.

Urresti Elera pidió al mandatario ser más drástico con los términos que utiliza por lo que pidió determine Toque de queda, pues así se hará respetar lo dicho.

“Señor presidente Martín Vizcarra, lamentablemente la sutileza no funciona en este Perú nuestro. Si me permite, le recomiendo ser más directo en sus mensajes para evitar que la gente se haga la desentendida o que, directamente, no haga caso. Un par de ejemplos: Como la principal medida para evitar la propagación del coronavirus usted exhortó al “Aislamiento Social Obligatorio” de los peruanos. Por más que se explicó la medida, la gente no hizo caso. A partir de ahora, de manera oficial, que el aislamiento social obligatorio pase a ser Toque de Queda”, dijo.

Para el parlamentario, las personas mayores de 35 años conocen lo que es un toque de queda pues estos vivieron en el tiempo del terrorismo.

“Para los peruanos que pasan de 35 años, el término “toque de queda” está asociado a los días del terrorismo, días en los que a partir de una hora determinada tenías que estar dentro de tu casa porque en las calles corrías el riesgo de que estalle un cochebomba o las fuerzas armadas o policiales se enfrenten a balazos con los terroristas mientras tú estabas en medio de ese fuego cruzado”, señaló.

“La gente tiene que entender que su vida corre peligro cuando sale a la calle en horas de cuarentena, para que entienda que el coronavirus (al ser invisible), es un enemigo más letal que el terrorismo, y porque ellos mismos están exponiendo a sus padres o abuelos a una muerte segura debido a que le puedan contagiar el virus", agregó.

