La presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó que hasta las 6:00p.m. de este jueves se ha inmunizado a 30.947 personas a nivel nacional, quienes son trabajadores del sector salud.

“Hasta las 6 de la tarde, tenemos 30.947 personas vacunadas de nuestro cuerpo médico y continuamos con el proceso de implementación de la vacunación conforme lo hemos planteado”, informó durante su presentación en el Congreso de la República, donde fue citada la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el caso del expresidente Martín Vizcarra.

Bermúdez detalló que el mapa interactivo del Minsa muestra que, según la cantidad de vacunas que ha recibido el Perú hasta el momento, hay suficientes dosis para vacunar a 141.367 peruanos. Cabe indicar que esta vacuna requiere de dos dosis y recién se está realizando la campaña para la primera inoculación.

Cabe mencionar que, el proceso de vacunación comenzó el último martes en los principales centros de salud en Lima y Callao. Este primer lote está destinado a los médicos de las áreas de UCI y emergencias que atienden pacientes con coronavirus.

Este jueves, la titular del PCM, Violeta Bermúdez, y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, llegaron al Congreso de la República tras ser convocadas por el pleno virtual sobre el caso de Martín Vizcarra, quien aseguró haber sido voluntario de los ensayos clínicos de la candidata vacuna contra el coronavirus del laboratorio de Sinopharm.

Ante esto, Bermúdez comentó lo siguiente: “No tengo nada que informar (sobre el caso Vizcarra) porque yo no he trabajado en la PCM durante el gobierno del expresidente. Yo he asumido la presidencia por invitación del presidente Sagasti”.

En tanto, más temprano Mazzetti sostuvo: “Desconozco si alguna autoridad de gobierno se ha sometido a dichos ensayos de investigación”.