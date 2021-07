Más de 3,3 millones de personas entre 50 y 59 años de edad forman parte del Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la COVID-19, y tras el inicio de la programación y del calendario de vacunación para mayores de 50 años en Lima y Callao, el Ministerio de Salud (Minsa) prevé vacunar a más de un millón de personas pertenecientes a este grupo etario hasta el 8 de julio.

Pero, ¿qué sucederá en caso forme parte de este segmento poblacional y no pueda vacunarse en la fecha que le programaron?, ¿qué puede hacer si no está cerca del lugar donde le toca vacunarse?, ¿podrá reprogramar su vacunación?, o, ¿se quedará sin vacuna?

En línea con la nueva estrategia de vacunación contra el COVID-19 que busca ser más eficiente con la cobertura del proceso de inmunización, la vacuna contra el coronavirus llegará a los mayores de 18 años (peruanos y extranjeros que viven en el país) sin excepción, independientemente del cronograma establecido.

FUERA DE FECHA

Y aunque una pregunta recurrente entre quienes han sido incluidos en el cronograma del Minsa es ¿qué hago si no me vacuno en la fecha programada? Debe saber que en caso no haya acudido en el día y rango de hora que le asignaron, tendrá dos opciones para ser inmunizado.

En primera instancia podrá acudir al centro de vacunación en la fecha para rezagados que determine el Minsa o, de lo contrario, podrá asistir durante los días de menor afluencia de público que por lo general son –según los reportes oficiales– los martes y miércoles.

A pesar de existir ambas opciones, en el Minsa sugieren asistir el día y a la hora establecida para evitar colas y congestionamientos.

DOMICILIO DIFERENTE

En caso la dirección de su DNI no corresponda con su residencia actual, en la plataforma Pongo el Hombro recomiendan ir al centro de vacunación del distrito en el que vive actualmente.

¿Cuándo? de viernes a miércoles, con su documento de identidad y un recibo de agua o luz que certifique la nueva dirección.

DÍA LABORABLE

Si su fecha de inmunización ha sido programada en un día y a una hora que coincide con su horario de trabajo, y no puede acudir al vacunatorio que le fue asignado por el Minsa, podrá recibir su vacuna contra el COVID-19 en el Centro Metropolitano de Vacunación más cercano a su centro de trabajo.

Según la plataforma pongoelhombro.gob.pe, en todo Lima y Metropolitana y Callao se han habilitado 17 Centros Metropolitanos de Vacunación (nueve de ellos cuenta con Vacunar) que atienden entre las 7:00 a.m. y 4:00 p.m.

IMPEDIMENTO PARA MOVILIZARSE

Y, en caso no pueda asistir al centro de vacunación que le asignaron para recibir su vacuna contra el COVID-19 porque tiene algún impedimento físico que imposibilita su movilización o tiene problemas mentales, debe llamar a la Línea 113 del Minsa para que lo orienten y programen su inmunización.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

El 30 de junio empezó la vacunación para los mayores de 50 años en Lima Metropolitana y Callao.

En el caso de quienes tengan entre 54 y 55 años serán vacunados entre el 30 de junio y el 3 de julio. Los que tienen entre 52 y 53 años de edad serán inmunizados entre el 3 y 8 de julio; y quienes tengan entre 50 y 51 años podrán vacunarse entre el 5 y 7 de julio.

CONTADOR DE VACUNADOS

Al 1 de julio de 2021, tres millones 42 mil 697 personas que han recibido ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19 en nuestro país, mientras que a cuatro millones 376 mil 595 personas se le ha aplicado la primera dosis, según el contador de vacunados del Minsa.

Solo el 30 de junio, un total de 20.659 personas recibieron la primera dosis, en tanto que 47.473 fueron inoculadas con la segunda dosis. Y, en total, han sido siete millones 419 mil 292 las dosis administradas.